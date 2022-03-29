Япония запрещает экспорт люксовых авто и предметов роскоши в РФ

Япония одобрила запрет на экспорт люксовых автомобилей и других предметов роскоши в Россию. Меры связаны с экономическими санкциями в связи с вторжением РФ в Украину, сообщает Новое время.

Кабинет министров премьер-министра Фумио Кисида пересмотрел соответствующее постановление о введении эмбарго 5 апреля, которое также распространяется на ювелирные изделия и произведения искусства, пишет Kyodo News.

Этот шаг направлен на усиление давления на олигархов, которые оказывают финансовую поддержку российскому диктатору Владимиру Путину.

"Мы будем работать с международным сообществом, включая страны Большой семерки, над введением жестких санкций" , — заявил на пресс-конференции министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда.

По данным правительства, автомобили составляют значительную часть поставок в Россию из Японии, которые в 2020 году составили 627,8 млрд иен (5 млрд долларов).

Япония ввела аналогичный запрет на экспорт предметов роскоши в Северную Корею в 2006 году после того, как Пхеньян объявил о проведении ядерных испытаний. С тех пор Япония полностью запретила импорт и экспорт в страну.

Присоединившись к Соединенным Штатам и европейским странам, Япония также решила лишить Россию статуса «наибольшего благоприятствования», который предоставил Москве наилучшие условия торговли ключевыми продуктами в соответствии с правилами Всемирной торговой организации.

18 марта Япония решила ввести новые санкции против России из-за вторжения в Украину. В частности, в список попали официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова и девять организаций.

В общей сложности под японские санкции за агрессию против Украины попали уже 76 россиян и 12 организаций.