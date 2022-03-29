Зеленский: действия России в Украине уже заслуживают нефтяного эмбарго

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что агрессивные действия России в Украине уже заслуживают введения западными партнерами Украины эмбарго на поставки российской нефти, сообщает Интерфакс-Украина.

По словам главы государства, Украина не может соглашаться с пассивной санкционной позицией отдельных субъектов в отношении России.

"Не должно быть никаких "подвешенных" санкционных пакетов, мол - если российские войска сделают что-то, то тогда будет какой-то ответ. Мы уже прошли эту историю в прошлом году, когда говорили, что нужны мощные превентивные санкции против РФ, чтобы не было вторжения. Превентивный пакет не сделали. Полномасштабная война началась" , - сказал он.

Он отметил, что "уже в настоящее время (среди европейских политиков – ред.) присутствует много намеков и предупреждений, будто бы усиление санкций, например, в виде эмбарго на поставки российской нефти в Европу будет только в случае, если Россия применит химическое оружие".

"Просто нет слов. Просто вдумайтесь – до чего все это дошло! Ждать химического оружия. Мы живые люди - должны ждать. А неужели все, что российское военные делали до этого, не заслуживает нефтяного эмбарго? Фосфорные бомбы – не заслуживают? Обстрелянное химическое производство или обстрелянная атомная станция – не заслуживают?" , - заявил Зеленский в видеообращении в понедельник вечером.

Президент подчеркнул, что для Украины важно, чтобы санкционные пакеты ее партнеров были действенными и достаточно серьезными, учитывая то, что "уже делается против Украины Российской Федерацией".