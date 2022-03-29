Пентагон: Россия выпустила уже 1370 ракет по Украине

По информации Пентагона, Россия выпустила уже 1370 ракет по Украине, сообщает Новое время.

Представитель американского оборонного ведомства также отметил, что российские войска вокруг Киева прекратили продвижение к городу, хотя продолжают вести дальнобойный огонь.

По данным Пентагона, войска РФ находятся в 15−20 км от Киева на северо-западе и в 55 км на востоке.

Чиновник добавил, что ситуация остается статичной за исключением попыток украинских военных оттеснить россиян от столицы.