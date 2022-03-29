В Генштабе рассказали о потерях армии РФ с начала вторжения

В Генштабе рассказали о потерях армии РФ с начала вторжения
Фото: Facebook

Генеральный штаб ВСУ обнародовал ориентировочные потери российской оккупационной армии по состоянию на утро 29 марта.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 29 марта ориентировочно составили:

  • личного состава – около 17 200 человек,
  • танков ‒ 597 ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 1710 ед,
  • артиллерийских систем – 303 ед,
  • РСЗО - 96 ед,
  • средств ПВО - 54 ед,
  • самолетов – 127 ед,
  • вертолетов – 129 ед,
  • автомобильной техники - 1178 ед,
  • корабли /катера - 7 ед,
  • цистерн с ГСМ – 73,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 71,
  • специальной техники - 21,
  • пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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