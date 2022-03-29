В Генштабе рассказали о потерях армии РФ с начала вторжения
Генеральный штаб ВСУ обнародовал ориентировочные потери российской оккупационной армии по состоянию на утро 29 марта.
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 29 марта ориентировочно составили:
- личного состава – около 17 200 человек,
- танков ‒ 597 ед,
- боевых бронированных машин ‒ 1710 ед,
- артиллерийских систем – 303 ед,
- РСЗО - 96 ед,
- средств ПВО - 54 ед,
- самолетов – 127 ед,
- вертолетов – 129 ед,
- автомобильной техники - 1178 ед,
- корабли /катера - 7 ед,
- цистерн с ГСМ – 73,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 71,
- специальной техники - 21,
- пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.