Особенности определения рабочего времени в условиях военного положения

Минэкономики определило особенности организации трудовых отношений в условиях военного положения по новому Закону, сообщает ЛигаБизнес.

Особенности установления и учета времени работы и часа отдыха

1. Нормальная длительность рабочего времени работников в период военного положения не может превышать 60 часов в неделю.

2. Для работников, которым в соответствии с законодательством устанавливается сокращенная длительность рабочего времени, длительность рабочего времени не может превышать 50 часов на неделю.

3. Пятидневная или шестидневная рабочая неделя устанавливается работодателем по решению военного командования вместе с военными администрациями (в случае их образования).

4. Время начала и окончания ежедневной работы (изменения) определяется работодателем.

5. Длительность еженедельного непрерывного отдыха может быть сокращена до 24 часов.

6. В период действия военного положения не применяются нормы статьи 53 (длительность работы накануне праздничных, нерабочих и исходных дней), части первой статьи 65, частей третьей - пятой статьи 67 и статей 71-73 (праздничные и нерабочие дни) Кодекса законов о труде Украины.

Данная норма в период военного положения подлежит применению вместо положений части первой статьи 50 КЗоТ, которой определялось, что нормальная длительность рабочего времени работников не может превышать 40 часов на неделю.

В то же время не противоречит нормам Закона положения части второй статьи 50 КЗоТ, согласно которому предприятия и организации при заключении коллективного договора могут устанавливать меньшую норму длительности рабочего времени, чем предусмотрено в части первой данной статьи.

Стоит учесть, что увеличение на период военного положения нормальной длительности рабочего времени до 60 часов в неделю является правом, а не обязанностью работодателя.

В связи с вышеизложенным, считаем, что такое увеличение должно быть обоснованным прежде всего потребностью эффективной деятельности соответствующего предприятия, учреждения, организации в оборонной сфере и сфере обеспечения жизнедеятельности населения.

При этом в соответствии со статьей 2 Закона "Об оплате труда" основная заработная плата - это вознаграждение за выполненную работу в соответствии с установленными нормами труда (нормы времени, выработки, обслуживания, должностные обязанности). Она устанавливается в виде тарифных ставок (окладов) и сдельных расценок для рабочих и должностных окладов для служащих.

Следовательно, тарифная ставка (оклад) оплаты труда устанавливается исходя из установленных работодателем норм длительности рабочего времени, которые могут достигать 60 часов в неделю.

Сокращенная длительность рабочего времени значит, что время, в течение которого работник должен выполнять трудовые обязанности, сокращается, однако работник имеет право на оплату труда в размере полной тарифной ставки, полного оклада. Сокращенная длительность рабочего в соответствии с положениями статьи 51 КЗоТ устанавливается:

1) для работников в возрасте от 16 до 18 лет, лиц в возрасте от 15 до 16 лет (учеников в возрасте от 14 до 15 лет, которые работают в период каникул);

Длительность рабочего времени учеников, которые работают в течение учебного года в свободное от учебы время, не может превышать половину максимальной длительности рабочего времени.

2) для работников, занятых на работах с вредными условиями труда.

Перечень производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, робота в которых дает право на сокращенную длительность рабочего времени, утверждается в порядке, установленном законодательством.

Законодательством устанавливается сокращенная длительность рабочего времени для отдельных категорий работников (учителей, врачей и других).

Сокращенная длительность рабочего времени может устанавливаться за счет собственных средств предприятий, учреждений, организаций для работников, которые имеют детей в возрасте до четырнадцати лет или ребенка с инвалидностью, а также для одиноких матерей и родителей, которые воспитывают ребенка без отца (матери), в том числе в случае длительного пребывания матери в больничном заведении.

Частями третьей, четвертой статье 6 Закона определен особенный порядок установления пятидневной и шестидневной рабочей недели и длительности ежедневной работы, чем это предусмотрено статьей 52 КЗоТ.

В соответствии со статьей 70 КЗоТ длительность еженедельного непрерывного отдыха должна быть не менее как сорок два часа. В то же время сокращение еженедельного непрерывного отдыха до 24 часов это право, а не обязанность работника.

На период действия военного положения не действуют нормы КЗоТ относительно: