Разведка Британии: центр Мариуполя остается под контролем Украины

Российские силы продолжают наступление на Мариуполь, однако центр города остается под контролем Украины. Об этом говорится в последнем разведывательном обзоре Минобороны Британии, сообщает Европейская правда.

По данным британской разведки, украинские силы продолжают проводить локальные контратаки к северо-западу от Киева, в том числе в Ирпене, Буче и Гостомеле. Эти атаки имели определенный успех, и россияне были отвергнуты с ряда позиций.

Однако, Россия по-прежнему представляет серьезную угрозу городу благодаря своим ударным возможностям.

В других местах русские силы сохраняют блокирующие позиции, пытаясь реорганизовать и перегруппировать свои силы.