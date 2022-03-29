Офис Генпрокурора: с начала вторжения РФ в Украине погибло 144 ребенка

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине погибло 144 ребенка, более 220 – ранены. Об этом, ссылаясь на пресс-службу офиса Генерального прокурора, сообщает Интерфакс-Украина.

"В результате вооруженной агрессии Российской Федерации по состоянию на утро 29 марта 2022 года погибло 144 ребенка, более 220 раненых", – сообщает пресс-служба.

Отмечается, что больше всего пострадало детей в Киевской – 68, Харьковской – 49, Донецкой – 54, Черниговской – 38, Николаевской – 30, Луганской – 28, Запорожской – 22, Житомирской – 15, Сумской – 15, Херсонской – 25 областях и городе Киев –16.