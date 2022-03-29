МВД: ночью снова был обстрел в Ирпене, город еще зачищают
Украинские военные закрепляются в освобожденном городе Ирпень Киевской области, хотя ночью там снова произошел обстрел. Об этом в эфире телемарафона заявил советник главы МВД Вадим Денисенко, сообщает Новое время.
"Ночью, к сожалению, происходил снова обстрел. Мы слышали, что работала реактивная артиллерия", — отметил он.
Денисенко добавил, что в городе продолжается зачистка от российских оккупантов.
Накануне украинские военные освободили Ирпень от российских оккупантов.