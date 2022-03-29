В Стамбуле начались переговоры между Украиной и Россией

В Стамбуле во дворце Долмабахче начался очередной раунд переговоров между украинской и российской делегациями, сообщает Интерфакс-Украина.

Как заявил советник главы ОП Михаил Подоляк, с приветственным словом к участникам обратился президент Турции Реджеп Эрдоган.

"Продолжение войны никому не принесет пользы. Восстановление мира пойдет на пользу вашим странам и всем остальным. Вы, как делегации, несете историческую ответственность за принятые сегодня решения" , — сказал Эрдоган.

Эрдоган выразил надежду, что сегодняшние переговоры создадут условия для проведения встречи президентов Украины и России.

"Думаю, можно прийти к соглашению, которое устроит обе стороны и мировое сообщество" , - подчеркнул он.

Эрдоган отметил, что требуется "постоянное, справедливое, реализуемое на практике решение". Также Эрдогана подчеркнул, что Турция готова выполнять посреднические функции столько, сколько потребуется.

“Continuing war will not benefit anyone. Restoring peace will benefit your countries and all the others. You, as delegations, bear historical responsibility for the decisions made today,” ???????? President @RTErdogan at the opening of the Istanbul round of negotiations between ???????? & ???????? pic.twitter.com/xvMnQFZw9B — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 29, 2022

За столом переговоров с украинской стороны, кроме ранее принимавших участие в переговорах, - заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко. Среди прочих в составе украинской делегации - бывший заместитель министра иностранных дел Александр Чалый.