В Стамбуле начались переговоры между Украиной и Россией
В Стамбуле во дворце Долмабахче начался очередной раунд переговоров между украинской и российской делегациями, сообщает Интерфакс-Украина.
Как заявил советник главы ОП Михаил Подоляк, с приветственным словом к участникам обратился президент Турции Реджеп Эрдоган.
"Продолжение войны никому не принесет пользы. Восстановление мира пойдет на пользу вашим странам и всем остальным. Вы, как делегации, несете историческую ответственность за принятые сегодня решения", — сказал Эрдоган.
Эрдоган выразил надежду, что сегодняшние переговоры создадут условия для проведения встречи президентов Украины и России.
"Думаю, можно прийти к соглашению, которое устроит обе стороны и мировое сообщество", - подчеркнул он.
Эрдоган отметил, что требуется "постоянное, справедливое, реализуемое на практике решение". Также Эрдогана подчеркнул, что Турция готова выполнять посреднические функции столько, сколько потребуется.
За столом переговоров с украинской стороны, кроме ранее принимавших участие в переговорах, - заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко. Среди прочих в составе украинской делегации - бывший заместитель министра иностранных дел Александр Чалый.