Вице-премьер: Польша готова принять еще больше беженцев из Украины

Польша готова принимать беженцев из Украины столько, сколько потребуется, однако главным приоритетом должна быть помощь в защите от агрессии, заявил вице-премьер-министр Польши Петр Глиньский, сообщает Интерфакс-Украина.

"У нас есть возможности, и мы по-прежнему готовы принять больше беженцев" , - заявил Глинский в интервью изданию Politico.

Он уточнил, что с момента начала российского вторжения Польша приняла 2,3 млн беженцев из Украины. Количество прибывающих в последнее время сократилось, однако польская сторона готовится к приему новых волн беженцев.

При этом Глиньский отметил, что важно не смешивать гуманитарную и военную помощь Украине.