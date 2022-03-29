Вице-премьер: Польша готова принять еще больше беженцев из Украины
Польша готова принимать беженцев из Украины столько, сколько потребуется, однако главным приоритетом должна быть помощь в защите от агрессии, заявил вице-премьер-министр Польши Петр Глиньский, сообщает Интерфакс-Украина.
"У нас есть возможности, и мы по-прежнему готовы принять больше беженцев", - заявил Глинский в интервью изданию Politico.
Он уточнил, что с момента начала российского вторжения Польша приняла 2,3 млн беженцев из Украины. Количество прибывающих в последнее время сократилось, однако польская сторона готовится к приему новых волн беженцев.
При этом Глиньский отметил, что важно не смешивать гуманитарную и военную помощь Украине.
"Это очень чувствительная проблема с точки зрения Украины, потому что они все еще защищают свою независимость", - подчеркнул он.