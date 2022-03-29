Посол: немецкий министр давал Украине "несколько часов"

Посол Украины в Германии Андрей Мельник рассказал, как немецкие политики и чиновники восприняли вторжение России в Украину. Он назвал имя чиновника, который считал, что РФ захватит Украину за несколько часов. Об этом, со ссылкой на интервью Мельника немецкой газете, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

По словам дипломата, в сопротивление и победу Украины не поверил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер. Мельник заявил, что он сидел с "такой вежливой улыбкой и разговаривал так, как будто поражение украинцев уже давно предрешено" .

"У вас всего несколько часов", – сказал немецкий министр.

Также Линднер добавил, что поставлять оружие в Украину или исключать Россию из SWIFT бессмысленно.