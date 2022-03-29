НБУ призвал прекратить ограничение обращения гривны на оккупированных территориях

Национальный банк Украины (НБУ) считает недопустимым ограничение Россией обращения гривни и замену ее на рубли на территориях, которые временно не контролируются властью или находятся под угрозой захвата, в частности, в Запорожской и Херсонской областях, сообщает Интерфакс-Украина.

Как заявили в НБУ, информация о таких действиях поступает от банков и СМИ.

НБУ подчеркнул, что единственной валютой Украины является гривна, а выпуск и обращение на территории Украины других валют запрещено.

Регулятор указал, что такие действия невозможны без поддержки центробанка РФ и призвал его немедленно прекратить введение рублей в обращение на указанных территориях.

Кроме того, ограничение обращения наличной и безналичной гривны на территории Украины нарушают международное право.

НБУ также обратился в Генпрокуратуру, чтобы та учла указанные действия при подготовке исков в международные суды.