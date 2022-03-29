Ким: вражеские снаряды попали в здание ОГА, из Крыма вылетела авиация РФ

Сегодня утром оккупанты обстреляли Николаев, снаряды попали в здание ОГА. Также вражеская авиация российских войск вылетела на Николаев со стороны оккупированного Крыма, сообщил председатель Николаевской ОГА Виталий Ким.

"Из Крыма на Николаев вылетела вражеская авиация. Количество неизвестно. Будут работать на очень малых высотах" , - написал Ким.

Кроме того, в результате обстрелов здание ОГА потерпело значительные разрушения центральной секции с 9 по 1 этажа, отметили в ГСЧС. По состоянию на 09:25 из-под завалов освобождены 17 пострадавших и переданы медикам.

Виталий Ким добавил, что большинство людей успело эвакуироваться. По состоянию на 10:10 продолжаются поиски восьми гражданских и троих военных.