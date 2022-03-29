PBS: Россия пригрозила Европе перекрыть газ

Без оплаты за поставки российского газа РФ не собирается поставлять голубое топливо странам Европы. Об этом в интервью PBS заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, сообщает Европейская правда.

"Я не знаю, что произойдет, когда они исключат эту возможность. Поэтому, как только у нас будет финальное решение, посмотрим, что можно сделать. Но, безусловно, мы не собираемся заниматься благотворительностью и бесплатно отправлять газ в Западную Европу", – сказал Песков.

На уточняющий вопрос, собирается ли РФ выключить газ, если за него не будут платить в рублях, Песков ответил:

"Нет оплаты, нет газа".

Следует отметить, что накануне страны "Группы семи" отклонили требования России оплачивать счета за газ в рублях.

Тем временем, главный дипломат ЕС считает, что Путин не остановит поставки газа Европе в ответ на санкции.