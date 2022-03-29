Кулеба призвал ввести уголовную ответственность за использование символа "Z"
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал все государства ввести уголовную ответственность за использование символа "Z", поскольку его используют российские оккупанты. Об этом он написал в Twitter.
"Я призываю все государства криминализировать использование символа "Z" как способ публичной поддержки захватнической войны России против Украины", - написал Кулеба.
Он добавил, что "Z" означает российские военные преступления, разбомбленные города, тысячи убитых украинцев.
"Общественная поддержка этого варварства должна быть запрещена", – написал министр.