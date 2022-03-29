Воздушные силы заявили о сбитии ракет, выпущенных по Львову

В понедельник зенитно-ракетные войска (ЗРВ) уничтожили 2 ракеты, выпущенные противником по Львову с территории Беларуси, сообщает Украинская правда.

Об этом говорится в сообщении воздушного командования "Запад"

"В конце суток 28 марта, с территории Республики Беларусь, истребителем оккупантов были выпущены две ракеты типа "Х", которые двигались в направлении города Львова.

Обслугами радиотехнических войск цели были своевременно обнаружены и уничтожены зенитными ракетными войсками на расстоянии около 30 км до областного центра" , – говорится в сообщении.

Кроме того, омечается, что подразделения ЗРВ уничтожили на этом направлении два БПЛА оперативно-тактического уровня.