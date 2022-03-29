Воздушные силы заявили о сбитии ракет, выпущенных по Львову
В понедельник зенитно-ракетные войска (ЗРВ) уничтожили 2 ракеты, выпущенные противником по Львову с территории Беларуси, сообщает Украинская правда.
Об этом говорится в сообщении воздушного командования "Запад"
"В конце суток 28 марта, с территории Республики Беларусь, истребителем оккупантов были выпущены две ракеты типа "Х", которые двигались в направлении города Львова.
Обслугами радиотехнических войск цели были своевременно обнаружены и уничтожены зенитными ракетными войсками на расстоянии около 30 км до областного центра", – говорится в сообщении.
Кроме того, омечается, что подразделения ЗРВ уничтожили на этом направлении два БПЛА оперативно-тактического уровня.