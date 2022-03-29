Глава Днепропетровской ОВА: по области нанесены ракетные удары

Несколько ракетных ударов нанесли российские оккупационные войска по территории Днепропетровской области. Об этом, ссылаясь на главу Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко, сообщает Интерфакс-Украина.

"В Новомосковском районе ракета попала на территорию фермерского хозяйства. Повреждена техника. Один человек ранен. В Павлограде попали в виадук. Движение по дороге приостановлено. Ракетный удар пришелся по территории Никопольского района", – написал Резниченко в соцсети по состоянию на 10:50.

При этом, по его словам, погибших в результате ракетных ударов удалось избежать.