Подоляк: продолжаются консультации по гарантиям безопасности для Украины

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк и генерал Александр Кириленко в эфире﻿ телемарафона UAразом провели промежуточный брифинг по переговорам российской и украинской делегаций в Стамбуле.

Подоляк отметил, что сейчас идут интенсивные консультации по нескольким вопросам, в частности, по договору о международных гарантиях безопасности для Украины.

"Именно с этим договором мы сможем закончить войну так, как это нужно Украине" , - подчеркнул он.

Также обсуждается вопрос прекращения огня для решения гуманитарных проблем.

Подоляк добавил, что также есть проблема эскалации конфликта и нарушения обычаев и правил ведения войны.

"Командованием ВСУ была четко выдвинута позиция по соблюдению международных законов по обращению с военнопленными. Вся поступающая информация детально проверяется ВСУ. В случае нарушений будут применяться соответствующие правовые решения в отношении тех военнослужащих, которые нарушают правила обращения с военнопленными" , - сказал Кириленко.

Он добавил, что соблюдение правил войны, в том числе обращения с военнопленными, требуют также и от РФ.