Генштаб: Под Харьковом ликвидирован российский полковник

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию на 12.00 29 марта о российском вторжении.

Отмечается вывод отдельных подразделений вооруженных сил РФ с территории Киевской и Черниговской областей. При этом сохраняется высокая угроза нанесения российскими оккупантами ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры.

Существует проблема усиления и проведения ротации существующей группировки противника. Так, только в тихоокеанском флоте ВС России, подразделения комплектования по причине отказа личного состава участвовать в так называемой "специальной операции", не способны укомплектовать даже одну батальонно-тактическую группу, говорится в сообщении.

На Волынском направлении группировка ВС Беларуси обеспечивает прикрытие своей государственной границы, проводит демонстрационные действия.

На Полесском направлении противник ограничивается обстрелами артиллерией, перегруппировкой имеющихся подразделений и частичным выводом на территорию Беларуси, сообщил Генштаб.

В Северской области оккупанты продолжают блокировать Чернигов, пытаются постепенно уничтожать военные и гражданские объекты. В направлении Броваров враг активных действий не производил.

На Слобожанском направлении российские оккупанты продолжают применять авиацию и артиллерию по населенным пунктам Харьков и Барвенково, пытаются захватить город Изюм. Продолжаются бои в районе населенных пунктов Камянка, Сухая Камянка, Тихоцкое. Враг нарастил существующую группировку введением отдельных подразделений из состава 1-й танковой армии. Именно в боях под Харьковом 200-я отдельная мотострелковая бригада противника потеряла две батальонно-тактические группы и командира бригады полковника Дениса Курило. Потери одной 200-й бригады составили более 1500 военнослужащих.

На Донецком направлении противник нарастил огневое влияние и активизировал штурмовые действия по большинству направлений. Нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Воеводовка, Рубежное, Лисичанск, Кременная, Золотое-4, Попасная, Торецк, Новгородское. Основные усилия концентрируют на взятии под контроль Попасной и Мариуполя. Удачи нет.

В городе Бердянск российские оккупанты пытаются восстановить припортовую инфраструктуру.

Как отметил Генштаб, на Южнобужском направлении враг под прикрытием огня артиллерии проводит мероприятия по восстановлению боеспособности, пополняет запасы боеприпасов и топлива.

Группировка сил обороны продолжает ведение оборонной операции на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях. Сдерживает противника на всех направлениях, на отдельных направлениях – вытесняет врага.