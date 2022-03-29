Гендиректор МАГАТЭ прибыл в Украину
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергетике Рафаэль Мариано Гросси прибыл в Украину для обсуждения ситуации, сложившейся с ядерной безопасностью в условиях российской военной агрессии, сообщает Экономическая правда.
Об этом он заявил в Twitter.
"Только что пересек границу с Украиной, чтобы начать миссию МАГАТЭ по обеспечению безопасности ядерных объектов страны. Мы должны действовать сейчас, чтобы помочь предотвратить опасность ядерной аварии", – написал Гросси.
На сайте отмечается, что глава МАГАТЭ проведет обсуждение с украинскими должностными лицами по предоставлению немедленной технической помощи со стороны МАГАТЭ, чтобы обеспечить безопасность на атомных объектах и обезопасить людей и окружающую среду.