Шмыгаль: потери Украины от вторжения РФ превышают $1 трлн

Потери Украины от полномасштабной военной агрессии России с учетом как уже нанесенных инфраструктуре и экономике разрушений, так и будущих потерь в последующие годы, превышают $1 трлн, сообщает Интерфакс-Украина.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Убытки, рассчитанные косвенным способом, с учетом потерь в последующие годы – составляют более триллиона долларов", – сказал он.

Шмыгаль отметил, что подсчет пока экспертный, но ущерб структурирован.

По его словам, первая его составляющая – прямой инфраструктурный ущерб.

"Это то, что мы потеряли в результате прямого разрушения – мосты, дороги, жилье, здания, но эти цифры ежедневно растут. Сейчас наша оценка – около $120 млрд. Если с учетом военной инфраструктуры и других гражданских расходов, то более $270 млрд" , – пояснил он.

Премьер-министр уточнил, что для детального подсчета создан реестр утраченного имущества, часть его будет работать через "Дию", и каждый человек сможет зарегистрировать потери, причиненные его домовладению.

"Мы будем иметь точный, почти бухгалтерский учет всех причиненых убытков. Это стандартный подход к подобным случаям" , – отметил глава правительства.

Он добавил, что вторая составляющая – это подсчет потерь украинской экономики.

"Это падение ВВП в расчете на месяцы, когда у нас будут продолжаться боевые действия. Это недополученная прибыль и не вложенные инвестиции наших предприятий. По нашим расчетам, эта сумма составляет более $290 млрд" , – сказал Шмыгаль.

По его словам, третья часть – потери, полученные государством в результате уменьшения ВВП в перспективе.

"До войны у нас были планы, как будет расти наша экономика. Теперь предприятия, которые должны приносить государству доходы, разрушены. Поэтому после войны, конечно, будет существенная корректировка" , – констатировал глава украинского правительства.

В интервью он оценил падение ВВП Украины в 2022 году на текущий момент в 35% и более.

По данным Госстата, в 2021 году ВВП Украины вырос на 3,4% после спада на 3,8% в 2020 году, его номинальный объем составил около $200 млрд.