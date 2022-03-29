Ситуация по областям: Луганщина в огне, Чернигов продолжают уничтожать

Враг обстреливает Киевщину, Харьковщину, Луганщину, продолжает разрушать Чернигов, в Донецкой области украинские войска упорно отражают попытки наступления российских оккупантов. Об этом, ссылаясь на данные областных военных администраций Украины, сообщает Украинская правда.

По состоянию на 8:00, данные по ситуации в регионах передали следующие.

Киевская область

Ночью – воздушные тревоги по всей области. Бои и обстрелы в Бучанском районе. Ирпенская и Гостомельская территориальные общины – обстрелы и бой. ВСУ контролирует территорию города Ирпень. Там продолжаются обстрелы.

Черниговская область

Оборонительные бои возле Чернигова. За сутки российская армия несколько раз обстреливала жилые районы в северной части города. Предварительно – применяя мины. Значительные повреждения домов и инфраструктуры, есть раненые.

В Чернигове нет электричества, газа, воды, тепла, очень плохая связь.

Житомирская область

Ночью раздавались воздушные тревоги.

Кировоградская область

Ночь прошла спокойно.

Днепропетровская область

Ночь с тревогами. Утром – прилет ракеты в Никопольский район. Дополнительная информация устанавливается. Предварительно – без жертв.

Сумская область

Ночь прошла тихо.

Харьковская область

Ночью продолжались обстрелы Харькова. По области: в понедельник по Люботину оккупанты выпустили две крылатые ракеты, один человек погиб, есть пострадавшие. Ликвидировали пожары в Чугуевском районе.

Активные бои продолжаются в Изюме.

Запорожская область

Без изменений.

Волынь

На Волыни спокойно, только тревоги ночью.

Винница

Относительно спокойно, было две ночные тревоги.

Закарпатье

В целом спокойно. Ночью была тревога.

Хмельницкая область

Относительно спокойно, только тревоги ночью.

В Тернополе, Черкассах, Черновцах, Львовской области – ситуация спокойная.

Полтавская область

Ночью – воздушные тревоги.

Ровненская область

Второй раз за три дня был удар по нефтебазе. Она уничтожена. Спасатели работают над тушением пожара.

Ивано-Франковск

В целом спокойно, ночью – одна воздушная тревога.

Луганская область

Постоянные обстрелы и бои в центре Рубежного и Попасной. Наиболее горячо было в Лисичанске – его накрыли "Градами", повсюду пожары, их трудно потушить из-за опасности. За сутки разрушены 20 жилых домов. Также за сутки – двое погибших гражданских.

Донецкая область

Авдеевка, Марьинка, Новомихайловка – попытки прорыва. Но все – неудачные. Украинские защитники упорно держат свои позиции.

В Нью-Йорке повреждения построек, детали уточняются.

Очеретинская ВГА: обстрелы почти по всей линии.

Николаевская область

Вечером и ночью обстрелы города и нескольких сел. Предварительно без жертв, количество пострадавших уточняется. В оккупированных селах нет связи и света.

Херсонская область

На территории области постоянно звучат взрывы. Боевые действия в общинах, оккупированных россиянами (Бериславский, Каховский, Херсонский районы). Поэтому есть пострадавшие, разрушенные дома и инфраструктура. Детали уточняются.

Одесса

Относительно спокойно, две тревоги ночью.