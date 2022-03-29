"Новая почта" возобновила курьерскую доставку
Украинская компания "Новая почта" заявила о возобновлении курьерской доставки и забора, сообщает Экономическая правда.
Об этом говорится в заявлении компании.
В компании добавляют, что уже работает более 1800 отделений и более 6000 почтоматов.
"Отныне можно вызвать курьера на забор вашего товара в удобное для вас место, а ваши клиенты смогут получить заказ там, где удобно для них: в отделение, в почтомат или на адрес.
Адресный забор и доставка полезна тем клиентам, у кого больше одной отправки, рядом нет работающего отделения, нет возможности самостоятельно и безопасно до него доехать или если заказывают габаритные товары", - пояснили в компании.
При этом предельное время оформления заявки на вызов курьера индивидуально для каждого населенного пункта. Актуальный график забора по ссылке.
Тариф на курьерскую доставку остается таким: +30 гривен до тарифа доставки в отделение (для посылок до 30 кг).
В компании добавляют, что курьерская доставка будет работать ежедневно, без выходных, но на один час меньше отделения.
Правила работы курьерской доставки в военное время:
- Курьерская доставка не будет работать в комендантский час;
- При объявлении воздушной тревоги курьеры будут останавливаться и заходить в безопасное укрытие;
- Время доставки может смещаться на сутки в зависимости от ситуации с безопасностью в регионе.