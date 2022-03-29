ГСЧС: Под завалами обстрелянной ОГА в Николаеве нашли тела 3-х погибших

Во время разбора завалов здания Николаевской областной государственной администрации нашли троих погибших, сообщает пресс-служба ГСЧС.

По состоянию на 12:00 подразделениями ГСЧС деблокированы 3 погибших, 22 пострадали (из них подразделениями ГСЧС спасены и высвобождены из-под завалов 18 человек, которые переданы медикам).

Спасатели продолжают поисково-спасательные работы на месте происшествия.

Напомним, сегодня около 08:45 в Николаеве в результате обстрела и попадания в девятиэтажное административное здание произошло разрушение центральной секции здания с 9 по 1 этажа, без последующего горения.