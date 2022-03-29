Шмыгаль оценил падение ВВП из-за войны в 35% и "немного выше"

Падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в результате полномасштабной российской военной агрессии в настоящее время оценивается в 35% и более. Об этом, ссылаясь на интервью премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы видим, что сейчас, когда происходят военные действия плюс не прошел первый шок с начала войны, по нашим оценкам, – это колебания 35% и немного выше", – сказал он.

Шмыгаль отметил, что боевые действия ведутся в 10 областях, где расположены предприятия, составлявшие примерно 50% ВВП страны.

"Дальше все будет зависеть от того, как экономика и бизнес оправятся, зависит от экспортных отраслей, где мы сейчас перестраиваемся с морских поставок на железнодорожные через Восточную Европу. Все эти вещи также будут влиять на ВВП", – подчеркнул премьер-министр Украины.

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева 22 марта спрогнозировала, что спад ВВП Украины из-за начатой Россией войны может составить треть от довоенного.

По данным Госстата, в 2021 году ВВП Украины вырос на 3,4% после спада на 3,8% в 2020 году, его номинальный объем составил около $200 млрд.