Участие Абрамовича в переговорах подтвердилось: одобрено обеими сторонами

Российский олигарх Роман Абрамович принимает участие в переговорном процессе между Украиной и Россией в Стамбуле. Об этом, со ссылкой на российские СМИ, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что его участие одобрено обеими сторонами.

По словам Пескова, Абрамович не является официальным лицом российской делегации, он "задействован в обеспечении определенных контактов между российской и украинской стороной" .

Отметим, что ранее в российских СМИ сообщили, что перед началом переговоров Абрамович встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.