Украинская делегация рассказала детали переговоров с РФ

Украина хочет получить такие гарантии безопасности от стран-подписантов, которые будут более жесткими, нежели 5 статья НАТО. Об этом, ссылаясь на брифинг главы украинской делегации Давида Арахамии после переговоров с РФ, пишет Роман Петренко, Украинская правда.

"Тема безопасности в Европе дала большую трещину, она не работает. Вы вышли с официальным предложением. Сразу говорю, мы ничего не подписывали, мы просто доносим нашу позицию как переговорщики в Россию", – сказал он.

Что касается новой системы гарантий безопасности для Украины, Арахамия сказал следующее:

"Мы настаиваем, чтобы это был договор, который будут подписывать все гаранты безопасности, которые будут ратифицировать (парламенты стран – ред.), чтобы не повторять ошибку, которая была в Будапештском меморандуме, что это оказалась просто бумажка".

Также он заявил, что украинская сторона хотела бы, чтобы это был "работающий международный механизм с конкретными гарантиями безопасности для Украины, где страны-гаранты будут по аналогу 5 статьи НАТО, но даже жестче, потому что есть механизм мотивации" .

"Мы говорим – в течение трех дней должны проводиться консультации, это может быть агрессия, гибридная война, замаскированная война под любой формат. После этого страны-гаранты должны предоставить нам военную помощь вооруженными силами, вооружением, закрытым небом – всем тем, что нам сейчас так необходимо и мы не можем получить. Таково наше предложение", – рассказал Арахамия.

Кроме того, он сообщил, что среди гарантов Украина видит страны Совбеза ООН (Британия, Китай, Россия, США, Франция, Турция, Германия, Канада, Италия, Польша, Израиль).

"Мы предлагаем свободное присоединение к договору гарантий: если другие страны хотят присоединиться, мы дадим им такое юридическое право. У нас не урегулированы вопросы с ОРДЛО и Крымом, поэтому гаранты не будут работать на эти территории", – отметил Арахамия.

Он также добавил, что некоторые страны уже дали предварительное согласование.

"Это та система, на которой мы хотим построить новое будущее Украины. Также эти гаранты должны помогать вступать в ЕС", – уточнил Арахамия.

Михаил Подоляк, в свою очередь, добавил немного по вопросу оккупированных РФ территорий.

"Украина функционирует несколько иначе, чем Россия. Для нас главное, чтобы государство общалось с обществом. Имплементация решения будет следовать процедуре: референдум, затем ратификация парламентов стран гарантий", – сказал он.

Что касается конкретно Крыма и ОРДЛО, то это, по словам Подоляка, – "отдельный пункт договора" .