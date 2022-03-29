Подоляк: вопрос Донбасса предлагается обсудить лично Путину с Зеленским
Украинская делегация предлагает, чтобы судьбу оккупированных территорий востока Украины решали на прямых переговорах президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин. Об этом заявил участник украинской делегации на переговорах, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк на брифинге после встречи делегаций в Стамбуле, сообщает Украинская правда.
"Что касается территории ОРДЛО, то эти вопросы вынесены в отдельный пункт, который будет проговариваться в рамках переговоров между президентами Украины и России", - сказал Подоляк.
Также отдельным пунктом договора о мире может стать вопрос Крыма.
Украинская делегация предлагает зафиксировать, что в течение 15 лет будут проводиться двусторонние переговоры о статусе Крыма и Севастополя – и в это время войска не будут использованы для решения вопроса Крыма.