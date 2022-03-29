Мединский: Россия не против вступления Украины в ЕС
Глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский заявил после встречи в Стамбуле, что, согласно предложениям Украины, страна-агрессор должна быть не против вступления нашей страны в Евросоюз. Об этом, ссылаясь на российские СМИ, сообщает Новое время.
По словам Мединского, это одно из письменных предложений, полученных от украинской делегации.
Глава российской делегации также сказал, что, согласно этим предложениям, Украина обещает отказаться от вступления в военные союзы и
"провозглашается постоянно нейтральным государством под международно-правовыми гарантиями".