Мединский: Россия не против вступления Украины в ЕС

Глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский заявил после встречи в Стамбуле, что, согласно предложениям Украины, страна-агрессор должна быть не против вступления нашей страны в Евросоюз.﻿ Об этом, ссылаясь на российские СМИ, сообщает Новое время.

По словам Мединского, это одно из письменных предложений, полученных от украинской делегации.