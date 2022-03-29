В РФ назвали условие для встречи Зеленского и Путина

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с Путиным возможна "одновременно с парафированием мирного договора главами МИД".Об этом заявил глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский, ссылаясь на российские СМИ, сообщает Новое время.

29 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Путин якобы "никогда не отказывался" от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.