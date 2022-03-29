В РФ назвали условие для встречи Зеленского и Путина

В РФ назвали условие для встречи Зеленского и Путина
Фото: president.gov.ua

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с Путиным возможна "одновременно с парафированием мирного договора главами МИД".Об этом заявил глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский, ссылаясь на российские СМИ, сообщает Новое время.

29 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Путин якобы "никогда не отказывался" от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам Лаврова, "накопилось огромное количество проблем, поэтому просто встретиться и обменяться "что ты думаешь, что я думаю" — это сейчас просто будет контрпродуктивно".

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