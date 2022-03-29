В РФ назвали условие для встречи Зеленского и Путина
Встреча президента Украины Владимира Зеленского с Путиным возможна "одновременно с парафированием мирного договора главами МИД".Об этом заявил глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский, ссылаясь на российские СМИ, сообщает Новое время.
29 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Путин якобы
"никогда не отказывался" от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
По словам Лаврова,
"накопилось огромное количество проблем, поэтому просто встретиться и обменяться "что ты думаешь, что я думаю" — это сейчас просто будет контрпродуктивно".