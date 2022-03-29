Зеленский: агрессия РФ должна ускорить "зеленую" трансформацию экономики

Российская агрессия против Украины должна ускорить "зеленую" трансформацию в Европе. Об этом заявил во вторник, выступая в парламенте Дании, президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Интерфакс-Украина.

"Европейская политика уже направлена на сокращение потребления экологически опасных ресурсов. Но российская агрессия против Украины и против всего, на чем построена жизнь в Европе, является аргументом для ускорения «зеленой» трансформации на континенте. Европа должна отказаться от российской нефти, отказаться как можно скорее!" – сказал он.

По его словам, "еще задолго до этой войны было очевидно, что человечество должно сокращать использование ископаемого топлива" .

"Эра угля и нефти нанесла окружающей среде, нашей планете, в целом очень серьезный ущерб", – отметил президент.

Он добавил, что "зеленые технологии, зеленая энергетика стали логичным и справедливым ответом на этот вызов" .