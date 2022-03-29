Зеленский предлагает Дании присоединиться к восстановлению Николаева после войны

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к политикам и народу Дании. Соответствующее видеообращение опубликовал Офис президента.

Он отметил, что в среднем в сутки РФ применяют против Украины около 40 ракет, а за период полномасштабного вторжения уже выпущено более 1370 ракет.

Зеленский упомянул об обстреле Николаева, в результате которого разрушено здание ОГА. Он добавил, что уровень жестокости ведущихся против Украины боевых действий даже выше, чем во время Второй мировой войны.

Он отметил, что война продолжается, но необходимо заботиться о будущем.

"Мы знаем, что будет мир. Мы знаем, что сможем вернуться к нормальной мирной жизни, и поэтому уже сейчас хочу вас пригласить присоединиться к нашей инициативе восстановления Украины после войны, после победы. Ваши компании, ваших специалистов приглашаем в наше государство, зная ваш потенциал, ваше творчество, экономическое шествие. Я предлагаю вашей стране взять шефство над одним из наших прекрасных регионов после войны. Конечно после войны" , - сказал Зеленский.

По его мнению, Дания могла бы помочь восстановить Николаев.