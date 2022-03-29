В ОП объяснили, от чего будет зависеть следующий раунд переговоров с РФ

Дата следующего раунда переговоров России и Украины будет ясна после доработок в подгруппах и реакции российской стороны на концепт предложенного Киевом договора безопасности.﻿ Об этом, ссылаясь на комментарий советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, сообщает Украинская правда.

"Первое. Прямо сейчас идут очные консультации в подгруппах: в военной и юридической. Детализация важна. Второе. Дата следующего раунда будет ясна после доработок в подгруппах и реакции российской стороны на концепт договора", – сказал Подоляк.

Третий важный момент, как сказал советник главы ОП, заключается в том, что "уже есть первая положительная реакция оппонентов – готовность радикально прекратить огонь на черниговском и киевском направлениях" .

Это, по словам Подоляка, "позволит решить существенные гуманитарные проблемы" .

В свою очередь, российское издание "РИА Новости" со ссылкой на свой источник пишет, что очный раунд российско-украинских переговоров в Стамбуле окончен, далее они продолжатся в видеоформате.

Источник УП сообщает, что российская делегация уже вылетела из Стамбула.