Johnson&Johnson останавливает поставки в РФ средств личной гигиены

Компания Johnson&Johnson объявила об остановке поставок в Россию средств личной гигиены. Лекарство поставлять будет, сообщает Новое время.

Как пишет Bloomberg, компания Johnson&Johnson приостановила поставки своих средств личной гигиены в Россию из-за «увеличения масштабов гуманитарного кризиса» в Украине.

В то же время в компании заявили, что продолжат поставлять на российский рынок широкий ассортимент фармацевтических препаратов и медицинских изделий.

Решение было принято после того, как Россия заявила о сокращении военных действий вблизи Киева после того, как участники переговоров с обеих сторон провели переговоры, направленные на деэскалацию войны.

Также компания удвоила свои обязательства по оказанию гуманитарной помощи до $10 млн. Согласно заявлению, компания продолжает поддерживать сотрудников и их семьи в Украине.

"Мы по-прежнему надеемся на быстрое решение и будем продолжать следить за необходимостью дополнительной гуманитарной помощи" , — заявили в J&﻿J .

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал позицию компании Johnson & Johnson, которая «выбрала получать кровавую прибыль».

Johnson & Johnson — американская многопрофильная корпорация, которая производит лекарственные препараты и продукцию для поддержания здоровья и гигиены. А также медицинское оборудование и диагностические приборы. В ее состав входят 275 компаний с более 128 тысячами работников в 60 странах мира. Результаты работы компании учитываются в индексе Dow Jones Global Titans 50.