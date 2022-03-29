Минобороны РФ: российские войска снизят активность на двух направлениях

Минобороны России по итогам переговоров делегаций Украины и РФ в Стамбуле во вторник, 29 марта, заявило о решении "сократить военную активность на Киевском и Черниговском направлениях", сообщает Корреспондент.

"С учетом обсужденных сегодня принципов минобороны России в целях повышения взаимного доверия и создания необходимых условий для дальнейшего ведения переговоров и достижения конечной цели – согласования и подписания вышеуказанного договора – принято решение кардинально, в разы сократить военную активность на киевском и черниговском направлении. Исходим из того, что в Киеве будут приняты основные решения и должны быть созданы условия для дальнейшей работы. Более подробно генеральный штаб вооруженных сил России сообщит по возвращении нашей делегации в Москву ", - заявил представитель ведомства.