ЕС отказался рассчитываться за российский газ рублями

Европейский союз, как и страны Большой семерки, отвергает требование России оплачивать российский газ в рублях. Об этом на брифинге в Брюсселе заявил официальный представитель Европейской комиссии Эрик Мамер, сообщает Корреспондент.

Он отметил, что ЕС участвовал в обсуждении группой стран G7 вопроса об оплате российского газа в рублях, поэтому выводы G7 относятся и к ЕС.

"Наша позиция - такая же, как и у G7" , - заявил Мамер, отвечая на вопрос о том, как будет реагировать Евросоюз на распоряжение президента РФ Владимира Путина принимать оплату за экспорт российского газа только в рублях.

"Что касается нас, мы сказали, что поставки должны соблюдаться с использованием долларов или евро" , - пояснил представитель ЕК.

Комментируя состоявшееся накануне совещание министров энергетики государств "большой семерки", на котором была представлена Еврокомиссия, Мамер сказал, что участники обсуждения "отвергли это требование" российской стороны оплачивать поставки газа в рублях.

Накануне сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц отверг требование Путина расплачиваться за газ рублями.