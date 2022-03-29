В НАТО назвали даты новой встречи Североатлантического совета с участием Украины

Североатлантический совет соберется на следующую встречу 6-7 апреля, приглашена также Украина. Об этом говорится в сообщении НАТО, сообщает Украинская правда.

Встреча состоится в штаб-квартире Альянса в Брюсселе при непосредственном участии министров иностранных дел под председательством генерального секретаря Йенса Столтенберга.

В четверг, 6 апреля, встреча начнется в формате закрытого рабочего ужина. 7 апреля планируется две сессии. На первую, кроме непосредственно членов НАТО, приглашены также главы МИД стран-партнеров - в том числе Украина, Грузия, Финляндия и Швеция.