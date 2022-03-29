С пятого аукциона по продаже военных облигаций Минфин привлек в госбюджет 3,32 млрд грн.﻿ Об этом заявило Министерство финансов в Facebook, сообщает Экономическая правда.

Минфин﻿ разместил 6-месячные облигации и облигации со сроком обращения 1,3 года. От размещения первых со ставкой 10% в бюджет привлекли 675 млн грн, от вторых со ставкой 11% – 2 656 млн грн.

Аукционы по продаже облигаций традиционно проходят каждый вторник.﻿﻿ С четвертого аукциона по продаже военных облигаций правительство привлекло 4,8 млрд грн на нужды армии.

На третьем аукционе по продаже военных облигаций правительство привлекло 5,4 млрд. грн., в том числе от размещения бумаг номинированных в долларе.

На втором аукционе по продаже военных облигаций в бюджет привлекли 6,7 млрд. грн. На первом – еще 8 млрд. грн. Также бумаг на сумму 20 млрд. грн. выкупил Нацбанк.

Всего планируется привлечь 400 млрд. грн. от продажи военных облигаций.