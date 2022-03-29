Anonymous уничтожил 65 терабайт данных Росавиации

Группа хакеров Anonymous провела мощную кибератаку на IT-инфраструктуру авиации России. Они не только удалили более 65 терабайтов данных, но и "положили" сеть. Об этом говорится в заявлении Anonymous, сообщает Корреспондент.

"Мощная кибератака на серверы управления гражданской авиации России: нет больше данных и резервного копирования" , - написали Anonymous в Twitter.

РосСМИ подтвердили кибератаку, которая состоялась еще в субботу. Отмечается, что не работала сеть, а также были уничтожены все документы, почта, файлы на серверах.

В общей сложности речь идет о примерно 65 терабайтах данных, также в результате атаки потеряны все электронные письма за 1,5 года.

По данным РосСМИ, никаких бекапов никто не делал. В Министерстве финансов на это не выделяли средств. Уже известно, что с субботы в Росавиации проводят следствие сотрудники прокуратуры, а также ФСБ.