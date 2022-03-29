Нидерланды высылают российских дипломатов за шпионаж

Нидерланды высылают российских дипломатов за шпионаж

Нидерланды высылают 17 российских дипломатов, поскольку, по данным спецслужб, они были шпионами, сообщает Украинская правда.

Как информирует телеканал NOS, посла России в Нидерландах вызвали во вторник в МИД, чтобы сообщить ему о решении. Дипломаты, подозреваемые в шпионаже, должны покинуть страну в течение двух недель.

"У этих людей написано "дипломат" на визитной карточке, тогда как в действительности они делают что-то совсем другое. Мы приняли это решение ради безопасности Нидерландов", – заявил министр иностранных дел Вопке Хукстра, не уточнив деталей.

Высылка также была согласована с другими странами, ранее высылавшими российских дипломатов, такими как США, Польша и Болгария.

Хустра отметил, что Россия в ответ также, вероятно, будет высылать нидерландских дипломатов.

Ранее, 14 марта, Словакия объявила, что высылает трех российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже.

Новости

Популярные темы форума

analytics