Нидерланды высылают российских дипломатов за шпионаж

Нидерланды высылают 17 российских дипломатов, поскольку, по данным спецслужб, они были шпионами, сообщает Украинская правда.

Как информирует телеканал NOS, посла России в Нидерландах вызвали во вторник в МИД, чтобы сообщить ему о решении. Дипломаты, подозреваемые в шпионаже, должны покинуть страну в течение двух недель.

"У этих людей написано "дипломат" на визитной карточке, тогда как в действительности они делают что-то совсем другое. Мы приняли это решение ради безопасности Нидерландов" , – заявил министр иностранных дел Вопке Хукстра, не уточнив деталей.

Высылка также была согласована с другими странами, ранее высылавшими российских дипломатов, такими как США, Польша и Болгария.

Хустра отметил, что Россия в ответ также, вероятно, будет высылать нидерландских дипломатов.

Ранее, 14 марта, Словакия объявила, что высылает трех российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже.