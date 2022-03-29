CNN: РФ отводит часть своих войск от Киева

Россия начинает выводить некоторые свои военные силы из района вокруг Киева. Об этом информировало CNN со ссылкой на высокопоставленные источники в администрации США, сообщает Корреспондент.

Российские батальонные тактические группы уже покинули некоторые районы, прилегающие к столице. В разведке это назвали "серьезным стратегическим сдвигом".

В США считают, что Россия может прикрывать отступление воздушными и артиллерийскими бомбардировками Киева.

Источники CNN предупреждают, что российские войска могут снова развернуться, если позволят боевые условия.

Этот шаг последовал за мирными переговорами между делегациями Украины и РФ в Стамбуле во вторник, 29 марта. Это также произошло, когда президент Джо Байден провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Марио Драги и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, чтобы обсудить последние события в Украине, утверждает издание.

С точки зрения США, это не краткосрочная корректировка для перегруппировки, а более долгосрочный шаг, поскольку РФ столкнулась с неспособностью продвигаться на севере Украины.