Финский Hesburger и швейцарский Holcim уходят из РФ

Финская сеть быстрого питания Hesburger и швейцарский производитель строительных материалов Holcim на фоне санкций западных стран приняли решение уйти с российского рынка, сообщает Укринформ.

Как передает Росбалт, Hesburger закрывает свои заведения и в Беларуси. Компания планирует уйти с российского и белорусского рынков нынешним летом.

В свою очередь, французская торговая сеть спортивных товаров Decathlon пока заявила лишь о приостановке работы своих магазинов в России — из-за трудностей с поставками.