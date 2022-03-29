Бойко отрицает замораживание деятельности ОПЗЖ

Сопредседатель пророссийской фракции ОПЗЖ Юрий Бойко отрицает добровольную приостановку деятельности партии, о которой заявил накануне другой сопредседатель фракции Вадим Рабинович, сообщает Новое время.

По словам Бойко, заявление отражало не позицию партии, а только мнение Рабиновича.

Во вторник, 29 марта, в эфире Радио Свобода он подтвердил, что деятельность партии была приостановлена решением СНБО на период военного положения.

"Больше никаких решений по сворачиванию деятельности нашей политической силы не принималось. Мы продолжаем работать. Это исключительно позиция господина Рабиновича" , — заявил он.

Он также подтвердил информацию о том, что ОПЗЖ решили уволить с поста сопредседателя фракции Вадима Рабиновича.

"Такое решение принято на основании обмана со стороны Рабиновича. На съезде он поддержал решение об исключении части депутатов, а затем изменил свою позицию" , — сообщил сопредседатель фракции.

Для того чтобы такое решение фракции вступило в силу, его должен объявить во время пленарного заседания председатель Верховной Рады. Как сообщают депутаты, такого объявления еще не последовало.

Сам Рабинович пока не комментировал слова Бойко.

28 марта на сайте ОПЗЖ было опубликовано заявление нардепа политсилы Вадима Рабиновича о том, что партия приостанавливает свою деятельность.

20 марта президент Владимир Зеленский сообщил, что из-за войны России против Украины решением СНБО приостанавливается деятельность ряда политических партий, у которых есть связи с РФ. В их числе была и ОПЗЖ.

Деятельность партий приостановлена на время действия военного положения.