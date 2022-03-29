Бельгия, Ирландия и Чехия высылают российских дипломатов

Бельгия, Ирландия и Чехия высылают сотрудников дипломатических представительств России в этих странах. Их подозревают в шпионаже, сообщает Новое время.

Бельгия приняла решение выслать 21 сотрудника посольств и консульств России, заявила глава МИД страны Софи Вильмес. Их подозревают в причастности к шпионской и влиятельной деятельности, представляющей угрозу национальной безопасности.

Ирландия попросила четырех высокопоставленных сотрудников посольства России покинуть страну, говорится в заявлении МИД.

"Министерство иностранных дел вызвало посла России в Iveagh House, чтобы сообщить ему, что четырем высокопоставленным чиновникам было предложено покинуть страну. Это связано с тем, что их деятельность не соответствовала международным стандартам дипломатического поведения" , — говорится в заявлении.

В заявлении МИД Ирландии также подчеркнули, что считают войну России против Украины серьезным нарушением международного права.

Чехия также высылает из страны одного российского дипломата.

"МИД Чехии информировал Посольство России в Праге об объявлении одного из дипломатических сотрудников Посольства персоной нон грата. Сотрудник должен покинуть Чехию в течение 72 часов. Совместно с нашими союзниками мы ограничиваем присутствие российских спецслужб в ЕС" , — говорится в сообщении МИД Чехии.

Ранее Нидерланды выслали 17 российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже.