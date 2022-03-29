Мэр: в Ирпене начнут искать пропавших и эвакуировать раненых

Мэр Ирпеня Владимир Карпюк заявил, что в городе начнут искать пропавших, эвакуировать раненых и вывозить тела для погребения, сообщает Новое время.

По его словам, уже с 30 марта в Ирпене начнут поиск пропавших, эвакуацию раненых из города, вывоз из Ирпеня для захоронения тел погибших.

"Все заявки по Ирпеню прошу оставлять по единому номеру 0800750525. Вместе с тем очень прошу самостоятельно не ехать для этого в Ирпень! В городе еще небезопасно!" , — написал он.

28 марта украинские защитники освободили Ирпень Киевской области от российских оккупантов.