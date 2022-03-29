Мэр: РФ ударила ракетами по аэродрому Староконстантинова

В Староконстантинове в Хмельницкой области российские войска нанесли ракетный удар по аэродрому, в результате чего уничтожен запас горюче-смазочных материалов. Об этом заявил городской голова Староконстантинова Николай Мельничук, сообщает Укринформ.

«Российский агрессор в очередной раз нанес удар по аэродрому в Староконстантинове. Нас посыпают ракетами еще с первого дня войны, однако сегодня атака была очень серьезной и нанесла ощутимый ущерб» , - написал Мельничук в Фейсбуке.

По словам Мельничука, в результате обстрела обошлось без жертв. Однако, полностью уничтожены все запасы горюче-смазочных материалов.