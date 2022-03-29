Украинская сторона уточнила позиции по Крыму

Председатель фракции "Слуга народа" в украинском парламенте Давид Арахамия и национальный лидер крымских татар Мустафа Джемилев уточнили позиции Украины по Крыму в предложенном договоре о международных гарантиях безопасности для страны.﻿ Об этом они заявили во время брифинга представителей украинской делегации на переговорах с Россией в Стамбуле, сообщает УНИАН.

На вопрос относительно позиции по временно оккупированным Россией территориям Крыма и Донбасса в этом договоре, Арахамия отметил: "С точки зрения распространения гарантий безопасности? Если есть конфликтная зона, то ни один международный гарант, если он подпишет гарантию на зону, в которой сейчас конфликт, то это фактически он через три дня, согласно договору, должен вступить в этот конфликт. Поэтому это не сработает".

В свою очередь Джемилев на вопрос о предложении в течение 15 лет не проводить военных действий в отношении Крыма, отметил, что украинская концепция по освобождению оккупированных территорий не предусматривает применения силы.

"Там будет указано 5 лет или 15 лет – не имеет особого значения" , – сказал он.

В то же время Джемилев отметил, что если будут вестись переговоры о статусе территорий, то это будет означать, что Россия признает оккупацию этих территорий.

"Согласно Женевской конвенции 1949 года О статусе оккупированных территорий, на территории оккупированного Крыма должно действовать украинское законодательство... Значит, и будут демократические права, которые были до оккупации. И процесс освобождения Крыма от оккупации будет значительно легче" , – пояснил он.

Так, подчеркнул Джемилев, в договоре должно быть обязательно указано, что это оккупированная территория.

Арахамия подчеркнул, что позиция Украины не меняется.

"Мы признаем международные границы Украины – только те границы, которые были по состоянию на 1991 год. Нет здесь никаких компромиссов, красных линий... Мы только такую формулировку подписываем. У России, конечно, может быть своя версия этих событий, как они уже признали, что Крым – российский. Это их право – делать такие речи и такие позиции фиксировать. Но украинская позиция четкая и постоянная, и это точно не поддается вообще обсуждению" , – заверил он.

Как сообщалось, Арахамия во время брифинга в Стамбуле указал на "нерегулируемые вопрос" по ОРДЛО и Крыма, объяснив, что международные гарантии безопасности временно не будут работать на тех территориях.

В то же время советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что вопрос Крыма является отдельным пунктом договора, в котором украинская сторона предлагает зафиксировать позицию Украины и России – в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры по статусу Крыма и Севастополя.

Отдельным пунктом украинская сторона предлагает российской следующее: Украина и Россия не будут в течение этого времени, пока будут продолжаться переговоры, использовать военные или вооруженные силы для решения вопроса Крыма.