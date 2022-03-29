Французский гигант спорттоваров уходит из РФ

Французская компания Decathlon заявила о приостановке своей работы в России, так как из-за санкций не может выполнить поставки своей продукции в РФ. ﻿Компания разместила у себя на сайте официальное заявление, сообщает УНИАН.

"Департамент солидарности Decathlon, расположенный в Польше, который близко к потребностям, централизует наши пожертвования (оборудование и основные продукты на сумму 2,6 миллиона евро) местным неправительственным организациям. Мы создали фонд солидарности на 1 млн евро для поддержки украинцев" , - также заявили в Decathlon.

В Decathlon добавили, что и в дальнейшем будут поддерживать "2500 членов российской команды, некоторые из которых работают в компании с 2006 года".

Строго соблюдая международные санкции, Decathlon отмечает, что условия поставок больше не выполняются для продолжения деятельности в России. Decathlon вынужден приостановить работу своих магазинов на территории РФ.