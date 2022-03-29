В РФ уточнили "снижение военной активности" под Киевом

Решение снизить военную активность в районе Киева не означает прекращение огня, заявил глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский, сообщает Корреспондент.

"Деэскалация на киевском и черниговском направлениях не означает прекращения огня" , - сказал он.

"Россия не хочет подвергать большому военному риску Киев. Объявление деэскалации на киевском направлении, в том числе связано с тем, что в Киеве находятся люди, которым надо принимать решения", - сказал Мединский.

Кроме того, он сообщил, что РФ выдвинет встречные инициативы после рассмотрения предложений Украины.

По данным западных СМИ, российские войска уже отходят от Киева.