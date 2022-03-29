СБУ: в Харькове ребенок корректировал огонь оккупантов

В Харьковской области разоблачили несовершеннолетнего парня, которого завербовала российская военная разведка. Об этом заявила пресс-служба СБУ, сообщает Новое время.

"Оперативники Управления СБУ в Харьковской области разоблачили малолетнего парня, которого российская военная разведка привлекла в качестве корректировщика огня" , — сообщает пресс-центр в Facebook.

Отмечается, что оккупанты связались с ребенком через Telegram. Россияне обещали мальчику, что заплатят деньги за информацию о позициях ВСУ в Харькове, говорится в сообщении.

"Цинически использовав ребенка оккупанты, конечно же, не выполнили своего обещания. СБУ призывает родителей осуществлять контроль за поведением своих детей в Интернете, а всех граждан Украины — не доверять вражеской пропаганде" , — добавили в ведомстве.

Также СБУ опубликовала видео, на котором ребенок рассказывает, как связался с оккупантами и как они его обманули.